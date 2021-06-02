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Кубань Холдинг - Краснодар-3

02.06.2021, Среда, 18:00 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур Кубань Холдинг - Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
16 тур
19 ноября, четверг 16:30 Краснодар-3 1:5 Кубань Холдинг
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