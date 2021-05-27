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Форте - Черноморец

27.05.2021, Четверг, 18:30 мск Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Форте - Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
14 ноября, суббота 15:00 Черноморец 1:0 Форте
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