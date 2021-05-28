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Дружба - Биолог-Новокубанск

28.05.2021, Пятница, 17:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Дружба - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
14 ноября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 3:1 Дружба
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 17:00 Биолог-Новокубанск 3:0 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
8 тур
8 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:1 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
30 тур
31 мая, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
1 тур
25 июля, среда 19:00 Дружба 1:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 19:00 Дружба 1:1
(4:3)п		 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
23 тур
24 марта, суббота 15:00 Дружба 1:0 Биолог-Новокубанск
7 тур
2 сентября, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 1:5 Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
26 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Дружба 2:0 Биолог-Новокубанск
12 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0 Дружба
7 тур
8 октября, четверг 15:00 Дружба Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:30 Дружба 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
20 тур
22 марта, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
10 тур
1 октября, среда 16:00 Дружба 3:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
18 тур
15 октября, вторник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
2 тур
17 июля, среда 19:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
22 тур
12 ноября, понедельник 15:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Дружба
6 тур
14 августа, вторник 18:00 Дружба 1:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 18:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Дружба
14 тур
7 августа, воскресенье 18:30 Дружба 2:1 Биолог-Новокубанск
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