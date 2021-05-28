|15 тур
|14 ноября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:1
|Дружба
|15 тур
|14 ноября, суббота
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|3:1
|Дружба
|1/128 финала
|19 августа, среда
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|3:0
|Дружба
|8 тур
|8 сентября, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Дружба
|30 тур
|31 мая, пятница
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|1 тур
|25 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|1/128 финала
|30 июля, понедельник
|19:00
|Дружба
|1:1
(4:3)п
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|24 марта, суббота
|15:00
|Дружба
|1:0
|Биолог-Новокубанск
|7 тур
|2 сентября, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|4:0
|Дружба
|1/256 финала
|15 июля, суббота
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|1:5
|Дружба
|26 тур
|7 мая, воскресенье
|16:00
|Дружба
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Биолог-Новокубанск
|2:0
|Дружба
|19 тур
|11 апреля, понедельник
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
|Дружба
|7 тур
|8 октября, четверг
|15:00
|Дружба
|Биолог-Новокубанск
|1/256 финала
|15 июля, среда
|17:30
|Дружба
|1:2
|Биолог-Новокубанск
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|10 тур
|1 октября, среда
|16:00
|Дружба
|3:2
|Биолог-Новокубанск
|1/256 финала
|1 августа, пятница
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Дружба
|18 тур
|15 октября, вторник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|2 тур
|17 июля, среда
|19:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|12 ноября, понедельник
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|0:1
|Дружба
|6 тур
|14 августа, вторник
|18:00
|Дружба
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|30 тур
|7 мая, понедельник
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Дружба
|14 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Дружба
|2:1
|Биолог-Новокубанск