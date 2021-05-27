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СКА - Ессентуки

27.05.2021, Четверг, 17:30 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур СКА - Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
13 ноября, пятница 13:30 Ессентуки 0:8 СКА
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