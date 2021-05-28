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Легион - Кубань Холдинг

28.05.2021, Пятница, 16:30 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Легион - Кубань Холдинг
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
14 ноября, суббота 14:00 Кубань Холдинг 2:1 Легион
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