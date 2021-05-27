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Кубань - Динамо Мх

27.05.2021, Четверг, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур Кубань - Динамо Мх
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
15 тур
14 ноября, суббота 14:00 Динамо Мх 0:1 Кубань
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
17 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Кубань 5:2 Динамо Мх
3 тур
1 августа, четверг 17:00 Динамо Мх 2:0 Кубань
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