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Витебск - Неман

12.07.2020, Воскресенье, 20:30 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Витебск - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
2 тур
29 марта, воскресенье 18:00 Неман 2:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
24 августа, суббота 16:00 Витебск 0:0 Неман
4 тур
19 апреля, пятница 20:45 Неман 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
14 июля, суббота 20:45 Витебск 5:1 Неман
1 тур
30 марта, пятница 19:30 Неман 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 17:00 Витебск 2:2 Неман
5 тур
29 апреля, суббота 19:00 Неман 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
12 августа, пятница 19:00 Витебск 1:1 Неман
3 тур
15 апреля, пятница 18:30 Неман 0:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
3 октября, суббота 17:30 Неман 0:1 Витебск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Витебск 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Витебск 2:3 Неман
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Витебск 0:1 Неман
4 тур
15 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Неман 3:0 Витебск
12 тур
5 июня, суббота 20:00 Витебск 2:2 Неман
1 тур
3 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Витебск 2:1 Неман
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Неман 1:0 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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