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Неман - Ислочь

04.07.2020, Суббота, 20:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Неман - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2020
1 тур
21 марта, суббота 16:00 Ислочь 1:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
16 августа, пятница 20:45 Неман 1:1 Ислочь
3 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Ислочь 1:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
16 сентября, воскресенье 17:45 Неман 6:0 Ислочь
6 тур
6 мая, воскресенье 19:30 Ислочь 1:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:00 Неман 1:1 Ислочь
2 тур
8 апреля, суббота 14:00 Ислочь 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Ислочь 0:0 Неман
8 тур
17 мая, вторник 20:30 Неман 2:1 Ислочь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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