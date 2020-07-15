ОФИ - Олимпиакос

|5 тур
|1 июля, среда
|21:30
|Олимпиакос
|2:1
|ОФИ
|20 тур
|22 января, среда
|18:15
|ОФИ
|0:1
|Олимпиакос
|7 тур
|19 октября, суббота
|19:30
|Олимпиакос
|2:1
|ОФИ
|5 тур
|1 июля, среда
|21:30
|Олимпиакос
|2:1
|ОФИ
|20 тур
|22 января, среда
|18:15
|ОФИ
|0:1
|Олимпиакос
|7 тур
|19 октября, суббота
|19:30
|Олимпиакос
|2:1
|ОФИ
|22 тур
|25 февраля, понедельник
|18:15
|Олимпиакос
|5:1
|ОФИ
|7 тур
|21 октября, воскресенье
|20:30
|ОФИ
|1:0
|Олимпиакос
|20 тур
|24 января, суббота
|20:30
|ОФИ
|0:3
|Олимпиакос
|3 тур
|13 сентября, суббота
|21:30
|Олимпиакос
|3:0
|ОФИ
|26 тур
|22 февраля, суббота
|21:30
|ОФИ
|0:4
|Олимпиакос
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|21:30
|Олимпиакос
|5:1
|ОФИ