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Стремсгодсет - Одд

21.06.2020, Воскресенье, 19:00 мск Драммен, стадион Мариенлист Норвегия. Элитсериен, 2 тур Стремсгодсет - Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:3 Одд
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Одд 2:2 Стремсгодсет
5 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
14 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:0 Одд
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Одд 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:1 Одд
13 тур
29 мая, воскресенье 16:30 Одд 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
16 октября, пятница 20:00 Стремсгодсет 2:1 Одд
8 тур
13 мая, среда 19:00 Одд 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
9 августа, суббота 20:00 Одд 1:0 Стремсгодсет
5 тур
27 апреля, воскресенье 17:30 Стремсгодсет 2:1 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 26 3 1 103:32 +71 81
2. Мольде 30 20 2 8 77:36 +41 62
3. Волеренга 30 15 10 5 51:33 +18 55
4. Русенборг 30 15 7 8 50:35 +15 52
5. Кристиансунн 30 12 12 6 57:45 +12 48
6. Викинг 30 12 8 10 54:52 +2 44
7. Одд 30 13 4 13 52:51 +1 43
8. Хаугесунд 30 11 6 13 39:51 -12 39
9. Стабек 30 9 12 9 41:45 -4 39
10. Бранн 30 9 9 12 40:49 -9 36
11. Сандефьорд 30 9 8 13 31:43 -12 35
12. Сарпсборг 08 30 8 8 14 33:43 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 41:57 -16 31
14. Старт 30 6 9 15 33:56 -23 27
15. Мьёндален 30 8 3 19 26:45 -19 27
16. Олесунн 30 2 5 23 30:85 -55 11
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