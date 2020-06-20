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Мольде - Русенборг

20.06.2020, Суббота, 21:30 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Норвегия. Элитсериен, 2 тур Мольде - Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:1 Мольде
5 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Русенборг
4 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 4:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
12 августа, суббота 19:00 Мольде 1:2 Русенборг
3 тур
8 апреля, суббота 19:00 Русенборг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
24 сентября, суббота 19:00 Мольде 1:3 Русенборг
13 тур
28 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Русенборг
14 тур
27 июня, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Мольде 3:1 Русенборг
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Русенборг 0:2 Мольде
Copa del Sol 2010
Матч за 7-е место,
11 февраля, четверг 19:00 Русенборг 1:0 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 26 3 1 103:32 +71 81
2. Мольде 30 20 2 8 77:36 +41 62
3. Волеренга 30 15 10 5 51:33 +18 55
4. Русенборг 30 15 7 8 50:35 +15 52
5. Кристиансунн 30 12 12 6 57:45 +12 48
6. Викинг 30 12 8 10 54:52 +2 44
7. Одд 30 13 4 13 52:51 +1 43
8. Хаугесунд 30 11 6 13 39:51 -12 39
9. Стабек 30 9 12 9 41:45 -4 39
10. Бранн 30 9 9 12 40:49 -9 36
11. Сандефьорд 30 9 8 13 31:43 -12 35
12. Сарпсборг 08 30 8 8 14 33:43 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 41:57 -16 31
14. Старт 30 6 9 15 33:56 -23 27
15. Мьёндален 30 8 3 19 26:45 -19 27
16. Олесунн 30 2 5 23 30:85 -55 11
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