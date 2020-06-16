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Олесунн - Мольде

16.06.2020, Вторник, 19:00 мск Олесунн, стадион Колор Лайн Стэдиум Норвегия. Элитсериен, 1 тур Олесунн - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
8 июля, суббота 19:00 Олесунн 0:3 Мольде
7 тур
6 мая, суббота 19:00 Мольде 0:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Олесунн 0:2 Мольде
8 тур
30 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Олесунн 1:2 Мольде
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 21:00 Мольде 5:0 Олесунн
15 тур
11 июля, пятница 21:00 Олесунн 0:1 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 26 3 1 103:32 +71 81
2. Мольде 30 20 2 8 77:36 +41 62
3. Волеренга 30 15 10 5 51:33 +18 55
4. Русенборг 30 15 7 8 50:35 +15 52
5. Кристиансунн 30 12 12 6 57:45 +12 48
6. Викинг 30 12 8 10 54:52 +2 44
7. Одд 30 13 4 13 52:51 +1 43
8. Хаугесунд 30 11 6 13 39:51 -12 39
9. Стабек 30 9 12 9 41:45 -4 39
10. Бранн 30 9 9 12 40:49 -9 36
11. Сандефьорд 30 9 8 13 31:43 -12 35
12. Сарпсборг 08 30 8 8 14 33:43 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 41:57 -16 31
14. Старт 30 6 9 15 33:56 -23 27
15. Мьёндален 30 8 3 19 26:45 -19 27
16. Олесунн 30 2 5 23 30:85 -55 11
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