Олесунн - Мольде

|16 тур
|8 июля, суббота
|19:00
|Олесунн
|0:3
|Мольде
|7 тур
|6 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|0:1
|Олесунн
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|16:30
|Олесунн
|0:2
|Мольде
|8 тур
|30 апреля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:0
|Олесунн
|28 тур
|25 октября, воскресенье
|17:30
|Олесунн
|1:2
|Мольде
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|5:1
|Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|30
|26
|3
|1
|103:32
|+71
|81
|2.
|Мольде
|30
|20
|2
|8
|77:36
|+41
|62
|3.
|Волеренга
|30
|15
|10
|5
|51:33
|+18
|55
|4.
|Русенборг
|30
|15
|7
|8
|50:35
|+15
|52
|5.
|Кристиансунн
|30
|12
|12
|6
|57:45
|+12
|48
|6.
|Викинг
|30
|12
|8
|10
|54:52
|+2
|44
|7.
|Одд
|30
|13
|4
|13
|52:51
|+1
|43
|8.
|Хаугесунд
|30
|11
|6
|13
|39:51
|-12
|39
|9.
|Стабек
|30
|9
|12
|9
|41:45
|-4
|39
|10.
|Бранн
|30
|9
|9
|12
|40:49
|-9
|36
|11.
|Сандефьорд
|30
|9
|8
|13
|31:43
|-12
|35
|12.
|Сарпсборг 08
|30
|8
|8
|14
|33:43
|-10
|32
|13.
|Стремсгодсет
|30
|7
|10
|13
|41:57
|-16
|31
|14.
|Старт
|30
|6
|9
|15
|33:56
|-23
|27
|15.
|Мьёндален
|30
|8
|3
|19
|26:45
|-19
|27
|16.
|Олесунн
|30
|2
|5
|23
|30:85
|-55
|11