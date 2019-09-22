Нордшелланд - Ольборг

|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Нордшелланд
|1:1
|Ольборг
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Нордшелланд
|1:1
|Ольборг
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|18 мая, пятница
|19:00
|Ольборг
|0:0
|Нордшелланд
|2 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Ольборг
|22 тур
|25 февраля, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|3:2
|Ольборг
|14 тур
|21 октября, пятница
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|14:00
|Нордшелланд
|1:2
|Ольборг
|23 тур
|1 апреля, пятница
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|15:30
|Нордшелланд
|3:0
|Ольборг
|3 тур
|3 августа, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:1
|Ольборг
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|12 тур
|27 октября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:1
|Ольборг
|4 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Нордшелланд
|31 тур
|7 мая, среда
|22:00
|Нордшелланд
|2:4
|Ольборг
|16 тур
|25 ноября, понедельник
|22:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|5 тур
|17 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|2:1
|Ольборг
|23 тур
|4 апреля, четверг
|20:00
|Ольборг
|0:1
|Нордшелланд
|14 тур
|26 октября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|1:0
|Ольборг
|4 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|27 тур
|21 апреля, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Нордшелланд
|12 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|1:0
|Ольборг
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:2
|Нордшелланд
|27 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:3
|Ольборг
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:0
|Нордшелланд
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:1
|Ольборг
|19 тур
|8 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Нордшелланд
|2 тур
|19 августа, среда
|20:30
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47