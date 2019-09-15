Люнгбю - Мидтьюлланд

|14 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:3
|Люнгбю
|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|24 тур
|3 марта, пятница
|22:15
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:2
|Мидтьюлланд
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Люнгбю
|23 тур
|4 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:4
|Люнгбю
|19 тур
|6 декабря, понедельник
|21:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26