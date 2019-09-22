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Хобро - Сендерийск

22.09.2019, Воскресенье, 13:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 10 тур Хобро - Сендерийск
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
8 декабря, суббота 18:00 Хобро 0:0 Сендерийск
8 тур
1 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Хобро
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
ответный матч		 13 мая, воскресенье 17:00 Хобро 3:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
1/4 финала
первый матч		 6 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:1 Хобро
8 тур
8 сентября, пятница 21:15 Хобро 3:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 17:00 Хобро 1:2 Сендерийск
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:30 Сендерийск 2:0 Хобро
5 тур
17 августа, понедельник 20:00 Сендерийск 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 15:00 Хобро 2:2 Сендерийск
18 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Хобро
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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