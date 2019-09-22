Хобро - Сендерийск

|19 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Хобро
|0:0
|Сендерийск
|8 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|19 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Хобро
|0:0
|Сендерийск
|8 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|1/4 финала
ответный матч
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Хобро
|3:2
|Сендерийск
|1/4 финала
первый матч
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Хобро
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|8 тур
|8 сентября, пятница
|21:15
|Хобро
|3:2
|Сендерийск
|27 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Хобро
|1:2
|Сендерийск
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:30
|Сендерийск
|2:0
|Хобро
|5 тур
|17 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|3:0
|Хобро
|28 тур
|10 мая, воскресенье
|15:00
|Хобро
|2:2
|Сендерийск
|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:0
|Хобро
|7 тур
|15 сентября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22