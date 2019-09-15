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Хобро - Копенгаген

15.09.2019, Воскресенье, 17:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 9 тур Хобро - Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
2 тур
23 июля, понедельник 20:00 Хобро 0:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 22:00 Хобро 0:2 Копенгаген
3 тур
29 июля, суббота 19:00 Копенгаген 0:0 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Хобро 4:2 Копенгаген
12 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
9 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Хобро 0:2 Копенгаген
4 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:3 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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