Хобро - Копенгаген

|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Хобро
|2 тур
|23 июля, понедельник
|20:00
|Хобро
|0:3
|Копенгаген
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Хобро
|2 тур
|23 июля, понедельник
|20:00
|Хобро
|0:3
|Копенгаген
|23 тур
|28 февраля, среда
|22:00
|Хобро
|0:2
|Копенгаген
|3 тур
|29 июля, суббота
|19:00
|Копенгаген
|0:0
|Хобро
|31 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Хобро
|4:2
|Копенгаген
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:1
|Хобро
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Хобро
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Хобро
|12 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Хобро
|0:2
|Копенгаген
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|0:3
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22