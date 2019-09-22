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Эсбьерг - Брондбю

22.09.2019, Воскресенье, 17:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 10 тур Эсбьерг - Брондбю
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
30 тур
18 апреля, четверг 17:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
6 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
1 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 19:00 Эсбьерг 2:3 Брондбю
22 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Эсбьерг
11 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Брондбю 0:1 Эсбьерг
12 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Эсбьерг 2:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 21:30 Брондбю 1:0 Эсбьерг
22 тур
16 марта, воскресенье 22:00 Эсбьерг 0:0 Брондбю
3 тур
4 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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