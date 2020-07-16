Введите ваш ник на сайте

Стабек - Сарпсборг 08

16.07.2020, Четверг, 19:00 мск Берум, стадион Наддеруд Норвегия. Элитсериен, 8 тур Стабек - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Стабек
15 тур
15 июля, понедельник 20:00 Стабек 3:3 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Сарпсборг 08
12 тур
28 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 4:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
16 октября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Стабек
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Стабек 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
22 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Сарпсборг 08
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 16:30 Стабек 0:0 Сарпсборг 08
11 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 17:30 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Стабек 3:2 Сарпсборг 08
...
  • Читайте нас: 