Хаугесунд - Мольде

|25 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Хаугесунд
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Мольде
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Хаугесунд
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Мольде
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:0
|Хаугесунд
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|0:1
|Мольде
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Хаугесунд
|5 тур
|24 апреля, понедельник
|20:00
|Хаугесунд
|0:0
|Мольде
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|0:0
|Хаугесунд
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|21:00
|Хаугесунд
|3:3
|Мольде
|16 тур
|10 июля, пятница
|20:00
|Мольде
|0:1
|Хаугесунд
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Мольде