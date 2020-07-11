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Хаугесунд - Мольде

11.07.2020, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 7 тур Хаугесунд - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Хаугесунд
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 2:0 Хаугесунд
2 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Хаугесунд 0:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Хаугесунд
5 тур
24 апреля, понедельник 20:00 Хаугесунд 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 0:0 Хаугесунд
9 тур
8 мая, воскресенье 21:00 Хаугесунд 3:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
10 июля, пятница 20:00 Мольде 0:1 Хаугесунд
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
18 октября, суббота 20:00 Мольде 1:2 Хаугесунд
11 тур
23 мая, пятница 21:00 Хаугесунд 1:1 Мольде
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