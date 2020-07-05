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Стабек - Русенборг

05.07.2020, Воскресенье, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Стабек - Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
24 августа, суббота 19:00 Русенборг 3:2 Стабек
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Стабек
9 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Стабек 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 0:0 Стабек
8 тур
13 мая, суббота 17:00 Стабек 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Стабек 0:2 Русенборг
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Стабек
10 тур
25 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 21:00 Стабек 4:1 Русенборг
9 тур
16 мая, пятница 21:00 Русенборг 1:3 Стабек
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