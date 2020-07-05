Стабек - Русенборг

|19 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Стабек
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:1
|Русенборг
|19 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Стабек
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:1
|Русенборг
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Стабек
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|21:00
|Стабек
|0:1
|Русенборг
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|0:0
|Стабек
|8 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Стабек
|0:0
|Русенборг
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:2
|Русенборг
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Стабек
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Стабек
|10 тур
|25 мая, понедельник
|19:00
|Стабек
|2:3
|Русенборг