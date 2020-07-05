Стремсгодсет - Кристиансунн

|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Кристиансунн
|1:2
|Стремсгодсет
|5 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:3
|Кристиансунн
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Кристиансунн
|1:2
|Стремсгодсет
|5 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:3
|Кристиансунн
|16 тур
|9 июля, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|2:3
|Кристиансунн
|11 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Кристиансунн
|4:0
|Стремсгодсет
|16 тур
|9 июля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|4:2
|Кристиансунн
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Кристиансунн
|2:0
|Стремсгодсет