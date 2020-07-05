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Стремсгодсет - Кристиансунн

05.07.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Стремсгодсет - Кристиансунн
Норвегия. Элитсериен 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Кристиансунн 1:2 Стремсгодсет
5 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:3 Кристиансунн
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
9 июля, понедельник 20:00 Стремсгодсет 2:3 Кристиансунн
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Кристиансунн 4:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
9 июля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 4:2 Кристиансунн
6 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Кристиансунн 2:0 Стремсгодсет
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