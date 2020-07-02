Сарпсборг 08 - Бранн

|25 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Бранн
|8 тур
|16 мая, четверг
|19:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Бранн
|8 тур
|16 мая, четверг
|19:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Бранн
|2:0
|Сарпсборг 08
|5 тур
|15 апреля, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Бранн
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:1
|Сарпсборг 08
|14 тур
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Бранн
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Бранн
|2:1
|Сарпсборг 08
|14 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Бранн
|27 тур
|17 октября, пятница
|21:00
|Бранн
|1:2
|Сарпсборг 08
|1 тур
|30 марта, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Бранн