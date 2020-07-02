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Сарпсборг 08 - Бранн

02.07.2020, Четверг, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Сарпсборг 08 - Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 1:1 Бранн
8 тур
16 мая, четверг 19:00 Бранн 2:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бранн 2:0 Сарпсборг 08
5 тур
15 апреля, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
16 июля, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Сарпсборг 08
14 тур
25 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Бранн 2:1 Сарпсборг 08
14 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
17 октября, пятница 21:00 Бранн 1:2 Сарпсборг 08
1 тур
30 марта, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 3:0 Бранн
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