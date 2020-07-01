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Олесунн - Мьёндален

01.07.2020, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 5 тур Олесунн - Мьёндален
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Мьёндален 1:2 Олесунн
15 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Олесунн 4:2 Мьёндален
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