Бранн - Русенборг

|23 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Бранн
|10 тур
|26 мая, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:1
|Русенборг
|23 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Бранн
|10 тур
|26 мая, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:1
|Русенборг
|27 тур
|28 октября, воскресенье
|22:00
|Бранн
|1:2
|Русенборг
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|1:2
|Бранн
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:3
|Русенборг
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|2:1
|Бранн
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Бранн
|1:1
|Русенборг
|5 тур
|16 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Бранн