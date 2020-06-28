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Бранн - Русенборг

28.06.2020, Воскресенье, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Бранн - Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
28 сентября, суббота 21:00 Русенборг 0:0 Бранн
10 тур
26 мая, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Бранн 1:2 Русенборг
12 тур
27 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 21:00 Бранн 0:3 Русенборг
7 тур
7 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Бранн 1:1 Русенборг
5 тур
16 апреля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 20:00 Бранн 3:1 Русенборг
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Русенборг 5:2 Бранн
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