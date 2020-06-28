Стремсгодсет - Олесунн

|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Олесунн
|4:3
|Стремсгодсет
|3 тур
|9 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Олесунн
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Олесунн
|4:3
|Стремсгодсет
|3 тур
|9 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Олесунн
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|4:2
|Стремсгодсет
|14 тур
|4 июля, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|4:2
|Олесунн
|20 тур
|14 августа, пятница
|20:00
|Олесунн
|2:1
|Стремсгодсет
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Олесунн
|22 тур
|30 августа, суббота
|20:00
|Олесунн
|2:0
|Стремсгодсет
|3 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Олесунн