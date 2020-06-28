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Стремсгодсет - Олесунн

28.06.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Стремсгодсет - Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Олесунн 4:3 Стремсгодсет
3 тур
9 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 1:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 4:2 Стремсгодсет
14 тур
4 июля, понедельник 20:00 Стремсгодсет 4:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
14 августа, пятница 20:00 Олесунн 2:1 Стремсгодсет
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
30 августа, суббота 20:00 Олесунн 2:0 Стремсгодсет
3 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Олесунн
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