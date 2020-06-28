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Сандефьорд - Хаугесунд

28.06.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Сандефьорд - Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 4:2 Сандефьорд
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Сандефьорд
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Сандефьорд 2:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Хаугесунд
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Сандефьорд
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