Сандефьорд - Хаугесунд

|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:2
|Сандефьорд
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:2
|Хаугесунд
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:2
|Сандефьорд
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:2
|Хаугесунд
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Сандефьорд
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:0
|Хаугесунд
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Хаугесунд
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Сандефьорд