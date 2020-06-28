Буде-Глимт - Сарпсборг 08

|18 тур
|19 августа, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Буде-Глимт
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Сарпсборг 08
|18 тур
|19 августа, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Буде-Глимт
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Сарпсборг 08
|21 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Буде-Глимт
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Буде-Глимт
|8 тур
|2 мая, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|0:2
|Сарпсборг 08
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Сарпсборг 08
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Буде-Глимт
|17 тур
|27 июля, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|3:4
|Сарпсборг 08
|14 тур
|6 июля, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Буде-Глимт