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Буде-Глимт - Сарпсборг 08

28.06.2020, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
18 тур
19 августа, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Буде-Глимт
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Буде-Глимт 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Сарпсборг 08
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Буде-Глимт
8 тур
2 мая, понедельник 20:00 Буде-Глимт 0:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Сарпсборг 08
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 3:4 Сарпсборг 08
14 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Буде-Глимт
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