Волеренга - Викинг

|22 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|0:4
|Викинг
|6 тур
|6 мая, понедельник
|20:00
|Викинг
|1:1
|Волеренга
|22 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|0:4
|Викинг
|6 тур
|6 мая, понедельник
|20:00
|Викинг
|1:1
|Волеренга
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:7
|Волеренга
|1 тур
|3 апреля, понедельник
|20:00
|Волеренга
|1:0
|Викинг
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|0:2
|Волеренга
|1 тур
|14 марта, понедельник
|21:00
|Волеренга
|0:2
|Викинг
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|2:4
|Викинг
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|19:00
|Викинг
|3:4
|Волеренга