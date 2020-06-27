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Волеренга - Викинг

27.06.2020, Суббота, 21:30 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Волеренга - Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
22 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 0:4 Викинг
6 тур
6 мая, понедельник 20:00 Викинг 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Викинг 1:7 Волеренга
1 тур
3 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 0:2 Волеренга
1 тур
14 марта, понедельник 21:00 Волеренга 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 2:4 Викинг
11 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Викинг 3:4 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
2 августа, суббота 20:00 Викинг 5:5 Волеренга
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Волеренга 1:1 Викинг
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