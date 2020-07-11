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Волос - Атромитос

11.07.2020, Суббота, 19:15 мск Греция. Суперлига, 6 тур Волос - Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
19 тур
19 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:0 Волос
6 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Волос 2:3 Атромитос
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