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Астерас - Волос

04.07.2020, Суббота, 19:15 мск Греция. Суперлига, 5 тур Астерас - Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:15 Волос 0:1 Астерас
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:15 Астерас 0:0 Волос
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