Панетоликос - Астерас

|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:15
|Астерас
|2:1
|Панетоликос
|9 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|22 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:15
|Астерас
|2:1
|Панетоликос
|9 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|23 тур
|3 марта, воскресенье
|20:30
|Астерас
|3:0
|Панетоликос
|8 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|0:2
|Астерас
|15 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:15
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|26 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:15
|Панетоликос
|1:1
|Астерас
|11 тур
|15 января, воскресенье
|18:15
|Астерас
|4:1
|Панетоликос
|17 тур
|10 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|2:1
|Астерас
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|19:15
|Астерас
|0:2
|Панетоликос
|24 тур
|14 февраля, суббота
|16:00
|Панетоликос
|2:0
|Астерас
|7 тур
|18 октября, суббота
|19:15
|Астерас
|1:1
|Панетоликос
|30 тур
|22 марта, суббота
|17:00
|Панетоликос
|0:1
|Астерас
|13 тур
|30 ноября, суббота
|17:00
|Астерас
|3:0
|Панетоликос