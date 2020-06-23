Сигма - Теплице

|21 тур
|15 февраля, суббота
|16:30
|Теплице
|1:3
|Сигма
|7 тур
|23 августа, пятница
|19:00
|Сигма
|2:0
|Теплице
|21 тур
|15 февраля, суббота
|16:30
|Теплице
|1:3
|Сигма
|7 тур
|23 августа, пятница
|19:00
|Сигма
|2:0
|Теплице
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сигма
|2:0
|Теплице
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Сигма
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:2
|Сигма
|12 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|Сигма
|1:0
|Теплице
|18 тур
|2 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|4:0
|Сигма
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:00
|Сигма
|2:2
|Теплице
|26 тур
|6 мая, понедельник
|21:00
|Сигма
|0:2
|Теплице
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:1
|Сигма
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:1
|Сигма
|8 тур
|24 сентября, суббота
|18:35
|Сигма
|1:0
|Теплице
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:0
|Теплице
|10 тур
|27 сентября, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:0
|Сигма