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Сигма - Теплице

23.06.2020, Вторник, 18:30 мск Чехия. Синот Лига, 3 тур Сигма - Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
15 февраля, суббота 16:30 Теплице 1:3 Сигма
7 тур
23 августа, пятница 19:00 Сигма 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сигма 2:0 Теплице
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Сигма
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Сигма 6:0 Теплице
1 тур
25 июля, суббота 21:15 Теплице 2:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
18 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Теплице 4:0 Сигма
4 тур
10 августа, суббота 21:00 Сигма 2:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
6 мая, понедельник 21:00 Сигма 0:2 Теплице
12 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
25 марта, воскресенье 19:00 Теплице 3:1 Сигма
8 тур
24 сентября, суббота 18:35 Сигма 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Теплице
10 тур
27 сентября, понедельник 20:00 Теплице 1:0 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Теплице 1:1 Сигма
15 тур
23 ноября, понедельник 19:30 Сигма 6:2 Теплице
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