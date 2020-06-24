Славия - Виктория

|28 тур
|7 июня, воскресенье
|20:00
|Славия
|0:0
|Виктория
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Виктория
|0:1
|Славия
|28 тур
|7 июня, воскресенье
|20:00
|Славия
|0:0
|Виктория
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Виктория
|0:1
|Славия
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:0
|Славия
|7 тур
|1 сентября, суббота
|20:00
|Славия
|4:0
|Виктория
|27 тур
|5 мая, суббота
|19:30
|Славия
|2:0
|Виктория
|13 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Виктория
|1:0
|Славия
|19 тур
|5 марта, воскресенье
|18:00
|Славия
|1:0
|Виктория
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|20:30
|Виктория
|3:1
|Славия
|19 тур
|18 марта, среда
|20:00
|Виктория
|1:0
|Славия
|5 тур
|23 августа, суббота
|22:15
|Славия
|1:0
|Виктория
|25 тур
|21 апреля, понедельник
|18:30
|Славия
|0:2
|Виктория
|11 тур
|19 октября, суббота
|22:15
|Виктория
|1:1
|Славия
|27 тур
|11 мая, суббота
|20:00
|Виктория
|0:1
|Славия
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|21:05
|Славия
|0:1
|Виктория
|27 тур
|30 апреля, понедельник
|20:00
|Виктория
|3:0
|Славия
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Славия
|2:1
|Виктория
|25 тур
|25 апреля, понедельник
|20:30
|Виктория
|2:2
|Славия
|11 тур
|1 октября, пятница
|21:30
|Славия
|0:1
|Виктория