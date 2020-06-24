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Славия - Виктория

24.06.2020, Среда, 21:00 мск Чехия. Синот Лига, 2 тур Славия - Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
28 тур
7 июня, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Виктория
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Виктория 0:1 Славия
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Славия 3:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Славия
7 тур
1 сентября, суббота 20:00 Славия 4:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 19:30 Славия 2:0 Виктория
13 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Виктория 1:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Виктория
5 тур
28 августа, воскресенье 20:30 Виктория 3:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Славия 5:0 Виктория
1 тур
24 июля, пятница 18:30 Виктория 2:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
18 марта, среда 20:00 Виктория 1:0 Славия
5 тур
23 августа, суббота 22:15 Славия 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Славия 0:2 Виктория
11 тур
19 октября, суббота 22:15 Виктория 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 20:00 Виктория 0:1 Славия
13 тур
4 ноября, воскресенье 21:05 Славия 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Виктория 3:0 Славия
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
25 апреля, понедельник 20:30 Виктория 2:2 Славия
11 тур
1 октября, пятница 21:30 Славия 0:1 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Виктория 4:2 Славия
14 тур
9 ноября, понедельник 19:30 Славия 0:0 Виктория
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