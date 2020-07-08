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Люнгбю - Сендерийск

08.07.2020, Среда, 21:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Люнгбю - Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
1 тур
14 июня, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Сендерийск 2:2 Люнгбю
3 тур
26 июля, пятница 20:00 Люнгбю 0:3 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
4 тур
19 апреля, четверг 19:00 Люнгбю 1:1 Сендерийск
3 тур
14 апреля, суббота 17:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
5 тур
12 августа, суббота 17:00 Люнгбю 1:1 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
7 мая, воскресенье 14:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
4 тур
21 апреля, пятница 21:15 Сендерийск 1:2 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
22 октября, суббота 17:00 Люнгбю 2:0 Сендерийск
3 тур
31 июля, воскресенье 13:00 Сендерийск 0:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:4 Сендерийск
17 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Люнгбю
15 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:0 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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