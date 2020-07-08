Оденсе - Силькеборг

|1 тур
|15 июня, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|6:0
|Оденсе
|1 тур
|15 июня, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|6:0
|Оденсе
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|9 тур
|16 сентября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:3
|Оденсе
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|1:2
|Силькеборг
|9 тур
|15 сентября, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Оденсе
|1/4 финала
ответный матч
|16 мая, вторник
|19:00
|Силькеборг
|2:1
|Оденсе
|1/4 финала
первый матч
|13 мая, суббота
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Силькеборг
|15 тур
|28 октября, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, пятница
|21:15
|Оденсе
|0:0
|Силькеборг
|30 тур
|20 мая, среда
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|16 тур
|29 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|10 тур
|4 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Силькеборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Оденсе
|3:3
|Силькеборг
|18 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Оденсе
|4 тур
|3 августа, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|19 тур
|5 марта, понедельник
|22:00
|Оденсе
|2:2
|Силькеборг
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Оденсе
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|0:0
|Силькеборг
|22 тур
|19 марта, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|29 тур
|24 апреля, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Силькеборг
|15 тур
|7 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|7 тур
|31 августа, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26