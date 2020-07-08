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Хорсенс - Хобро

08.07.2020, Среда, 19:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Хорсенс - Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020), группа C
1 тур
13 июня, суббота 18:00 Хобро 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 21:00 Хобро 0:0 Хорсенс
13 тур
20 октября, воскресенье 13:00 Хорсенс 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 14:00 Хобро 0:0 Хорсенс
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Хорсенс 2:2 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 14:00 Хобро 1:1 Хорсенс
12 тур
15 октября, воскресенье 13:00 Хорсенс 2:2 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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