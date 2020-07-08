Хорсенс - Хобро

|1 тур
|13 июня, суббота
|18:00
|Хобро
|1:1
|Хорсенс
|19 тур
|6 декабря, пятница
|21:00
|Хобро
|0:0
|Хорсенс
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|13:00
|Хорсенс
|1:0
|Хобро
|21 тур
|10 февраля, воскресенье
|14:00
|Хобро
|0:0
|Хорсенс
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|2:2
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22