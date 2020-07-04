Введите ваш ник на сайте

Силькеборг - Люнгбю

04.07.2020, Суббота, 15:30 мск Дания. Суперлига, 5 тур Силькеборг - Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
2 тур
18 июня, четверг 19:00 Люнгбю 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Силькеборг
10 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
17 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 1:1 Люнгбю
1 тур
16 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
10 декабря, суббота 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
4 тур
5 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:4 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Люнгбю
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:3 Силькеборг
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Силькеборг 0:1 Люнгбю
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
...
  • Читайте нас: 