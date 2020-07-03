Эсбьерг - Хорсенс

|2 тур
|16 июня, вторник
|19:00
|Хорсенс
|2:2
|Эсбьерг
|15 тур
|1 ноября, пятница
|21:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хорсенс
|11 тур
|30 сентября, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:1
|Эсбьерг
|24 тур
|2 марта, суббота
|18:00
|Эсбьерг
|1:0
|Хорсенс
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|1:2
|Эсбьерг
|4 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Хорсенс
|1:3
|Эсбьерг
|3 тур
|15 апреля, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|0:1
|Хорсенс
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хорсенс
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Хорсенс
|1:0
|Эсбьерг
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|1:0
|Хорсенс
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Эсбьерг
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|0:0
|Хорсенс
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22