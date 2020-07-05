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Хобро - Рандерс

05.07.2020, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 5 тур Хобро - Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020), группа C
2 тур
16 июня, вторник 21:00 Рандерс 4:0 Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
1 июня, понедельник 15:00 Рандерс 0:1 Хобро
3 тур
28 июля, воскресенье 13:00 Хобро 2:2 Рандерс
Дания. Плей-офф (2018/2019)
30 тур
19 апреля, пятница 17:00 Рандерс 1:0 Хобро
29 тур
14 апреля, воскресенье 13:00 Хобро 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
24 ноября, суббота 18:00 Хобро 0:1 Рандерс
6 тур
19 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 3:0 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
18 февраля, воскресенье 16:00 Рандерс 0:0 Хобро
4 тур
5 августа, суббота 17:00 Хобро 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 17:00 Рандерс 2:0 Хобро
18 тур
5 декабря, суббота 18:00 Хобро 0:0 Рандерс
11 тур
3 октября, суббота 16:00 Рандерс 2:1 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 19:00 Рандерс 0:1 Хобро
16 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Хобро 0:1 Рандерс
2 тур
27 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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