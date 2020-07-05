Хобро - Рандерс

|2 тур
|16 июня, вторник
|21:00
|Рандерс
|4:0
|Хобро
|25 тур
|1 июня, понедельник
|15:00
|Рандерс
|0:1
|Хобро
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|13:00
|Хобро
|2:2
|Рандерс
|30 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Хобро
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:2
|Рандерс
|17 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Хобро
|0:1
|Рандерс
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|3:0
|Хобро
|21 тур
|18 февраля, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|0:0
|Хобро
|4 тур
|5 августа, суббота
|17:00
|Хобро
|2:0
|Рандерс
|28 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Хобро
|18 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Хобро
|0:0
|Рандерс
|11 тур
|3 октября, суббота
|16:00
|Рандерс
|2:1
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22