Оденсе - Люнгбю

|1 тур
|22 июня, понедельник
|20:00
|Люнгбю
|1:2
|Оденсе
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|4:3
|Оденсе
|2 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|4:1
|Люнгбю
|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:0
|Люнгбю
|2 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Люнгбю
|2:2
|Оденсе
|23 тур
|28 февраля, среда
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:1
|Оденсе
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|1:2
|Люнгбю
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Оденсе
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|4:0
|Люнгбю
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|1:0
|Оденсе
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26