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Хобро - Эсбьерг

28.06.2020, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 4 тур Хобро - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа C
1 тур
21 июня, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:3 Хобро
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 14:00 Хобро 1:1 Эсбьерг
2 тур
21 июля, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 14:00 Хобро 2:0 Эсбьерг
13 тур
19 октября, пятница 20:00 Эсбьерг 2:0 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 17:00 Хобро 2:2 Эсбьерг
16 тур
22 ноября, воскресенье 15:30 Эсбьерг 4:4 Хобро
10 тур
28 сентября, понедельник 20:00 Хобро 2:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
10 апреля, пятница 19:30 Хобро 3:1 Эсбьерг
15 тур
22 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 4:2 Хобро
8 тур
20 сентября, суббота 19:00 Хобро 1:1 Эсбьерг
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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