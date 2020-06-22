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Люнгбю - Оденсе

22.06.2020, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 1 тур Люнгбю - Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Люнгбю 4:3 Оденсе
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 Оденсе 4:1 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
5 тур
22 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 3:0 Люнгбю
2 тур
7 апреля, суббота 17:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
13 тур
22 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 4:0 Люнгбю
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:0 Оденсе
6 тур
20 августа, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 2:0 Оденсе
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:0 Люнгбю
10 тур
27 сентября, понедельник 21:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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