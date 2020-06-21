Эсбьерг - Хобро

|24 тур
|8 марта, воскресенье
|14:00
|Хобро
|1:1
|Эсбьерг
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хобро
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|14:00
|Хобро
|1:1
|Эсбьерг
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хобро
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|14:00
|Хобро
|2:0
|Эсбьерг
|13 тур
|19 октября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|2:0
|Хобро
|26 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Хобро
|2:2
|Эсбьерг
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|15:30
|Эсбьерг
|4:4
|Хобро
|10 тур
|28 сентября, понедельник
|20:00
|Хобро
|2:2
|Эсбьерг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22