Люнгбю - Силькеборг

|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:0
|Силькеборг
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:3
|Люнгбю
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:0
|Силькеборг
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:3
|Люнгбю
|21 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Люнгбю
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:1
|Силькеборг
|21 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:15
|Силькеборг
|0:4
|Люнгбю
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:0
|Люнгбю
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:3
|Силькеборг
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:2
|Силькеборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Силькеборг
|0:1
|Люнгбю
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26