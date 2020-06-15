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Силькеборг - Оденсе

15.06.2020, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 1 тур Силькеборг - Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
9 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 0:3 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Силькеборг
9 тур
15 сентября, пятница 19:00 Силькеборг 1:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 16 мая, вторник 19:00 Силькеборг 2:1 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 13 мая, суббота 17:00 Оденсе 3:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
1 тур
15 июля, пятница 21:15 Оденсе 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 19:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
16 тур
29 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
10 тур
4 октября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Оденсе 3:3 Силькеборг
18 тур
24 ноября, суббота 20:00 Силькеборг 0:2 Оденсе
4 тур
3 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
30 апреля, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
19 тур
5 марта, понедельник 22:00 Оденсе 2:2 Силькеборг
8 тур
10 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 0:0 Силькеборг
22 тур
19 марта, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
24 апреля, суббота 19:00 Оденсе 1:0 Силькеборг
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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