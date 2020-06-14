Сендерийск - Люнгбю

|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|2:2
|Люнгбю
|3 тур
|26 июля, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:3
|Сендерийск
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|2:2
|Люнгбю
|3 тур
|26 июля, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:3
|Сендерийск
|4 тур
|19 апреля, четверг
|19:00
|Люнгбю
|1:1
|Сендерийск
|3 тур
|14 апреля, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:0
|Люнгбю
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|1:0
|Люнгбю
|5 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Люнгбю
|1:1
|Сендерийск
|6 тур
|7 мая, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|2:0
|Сендерийск
|4 тур
|21 апреля, пятница
|21:15
|Сендерийск
|1:2
|Люнгбю
|14 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Люнгбю
|2:0
|Сендерийск
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|13:00
|Сендерийск
|0:1
|Люнгбю
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:4
|Сендерийск
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Люнгбю
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:1
|Сендерийск
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:0
|Люнгбю
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:0
|Сендерийск
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:0
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26