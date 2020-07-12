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Орхус - Мидтьюлланд

12.07.2020, Воскресенье, 21:00 мск Дания. Суперлига, 7 тур Орхус - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
3 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:4 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Орхус
3 тур
28 июля, воскресенье 17:00 Орхус 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 18:00 Орхус 1:2 Мидтьюлланд
1 тур
14 июля, суббота 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
27 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Орхус
10 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Орхус 0:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 0:1 Орхус
10 тур
21 сентября, среда 21:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Орхус
18 тур
4 декабря, пятница 20:00 Орхус 2:1 Мидтьюлланд
11 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Мидтьюлланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
18 апреля, пятница 21:00 Орхус 0:4 Мидтьюлланд
18 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Мидтьюлланд 3:0 Орхус
1 тур
19 июля, пятница 20:30 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Орхус
18 тур
26 ноября, понедельник 22:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
9 тур
17 сентября, понедельник 21:00 Орхус 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
26 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 21:00 Орхус 4:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Орхус
14 тур
31 октября, суббота 19:00 Орхус 2:2 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Орхус 2:4 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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