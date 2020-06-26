Орхус - Ольборг

|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:3
|Орхус
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:3
|Орхус
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|3:1
|Орхус
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Ольборг
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:0
|Ольборг
|7 тур
|26 августа, суббота
|18:30
|Ольборг
|0:0
|Орхус
|4 тур
|24 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Орхус
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Ольборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|30 тур
|17 мая, вторник
|20:00
|Орхус
|2:0
|Ольборг
|22 тур
|18 марта, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:2
|Орхус
|5 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Орхус
|2:3
|Ольборг
|33 тур
|18 мая, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Орхус
|21 тур
|8 марта, суббота
|20:00
|Орхус
|2:5
|Ольборг
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|0:0
|Орхус
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|3 декабря, понедельник
|22:00
|Ольборг
|0:3
|Орхус
|1 тур
|13 июля, пятница
|20:30
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|26 тур
|16 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47