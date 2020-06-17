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Орхус - Нордшелланд

17.06.2020, Среда, 19:00 мск Дания. Суперлига, 2 тур Орхус - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:1 Орхус
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
10 декабря, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:0 Орхус
2 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Орхус 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
27 октября, пятница 20:00 Орхус 1:4 Нордшелланд
9 тур
18 сентября, понедельник 20:00 Нордшелланд 1:2 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
19 ноября, суббота 18:00 Нордшелланд 3:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 20:00 Орхус 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
21 мая, суббота 17:00 Нордшелланд 3:3 Орхус
12 тур
18 октября, воскресенье 14:30 Орхус 3:0 Нордшелланд
10 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
31 марта, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:0 Орхус
12 тур
18 октября, пятница 20:30 Орхус 0:1 Нордшелланд
3 тур
3 августа, суббота 19:00 Орхус 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 18:00 Нордшелланд 4:2 Орхус
17 тур
16 ноября, пятница 21:30 Орхус 0:2 Нордшелланд
6 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Орхус 0:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
28 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 5:3 Орхус
19 тур
3 марта, суббота 20:00 Орхус 1:1 Нордшелланд
10 тур
24 сентября, суббота 19:30 Орхус 1:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:1 Орхус
13 тур
26 октября, понедельник 21:00 Орхус 0:2 Нордшелланд
7 тур
29 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 0:2 Орхус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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