Ольборг - Мидтьюлланд

|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Ольборг
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Ольборг
|22 тур
|18 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Ольборг
|2 тур
|20 июля, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Мидтьюлланд
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Ольборг
|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|3:3
|Мидтьюлланд
|16 тур
|20 ноября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Ольборг
|25 тур
|13 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|19 тур
|29 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Ольборг
|4 тур
|10 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|24 тур
|12 апреля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|2 тур
|26 июля, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:0
|Мидтьюлланд
|25 тур
|5 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Ольборг
|22 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|26 августа, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|29 тур
|29 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, понедельник
|22:00
|Ольборг
|1:3
|Мидтьюлланд
|6 тур
|17 августа, пятница
|20:30
|Ольборг
|3:0
|Мидтьюлланд
|24 тур
|4 апреля, среда
|20:30
|Ольборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|16 тур
|20 ноября, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Ольборг
|3 тур
|1 августа, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|28 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Ольборг
|2:0
|Мидтьюлланд
|16 тур
|13 ноября, суббота
|21:05
|Мидтьюлланд
|2:2
|Ольборг
|5 тур
|16 августа, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Ольборг
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|3:2
|Мидтьюлланд
|20 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Ольборг
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47